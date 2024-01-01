Дилеры Stellantis в США недовольны руководством компании

Как сообщает Motor1, Национальный совет дилеров США Stellantis подал открытое письмо к Таваресу, в котором обвинил его в нерациональном управлении компанией. к тому же дилерам также не нравится то, что глава концерна заработал почти 40 миллионов долларов в прошлом году.

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Кроме того, его критикуют за то, что он вызвал "быструю деградацию" Jeep, Ram, Dodge и Chrysler. Их тезисы абсолютно правдивы, ведь в первой половине 2024 года продажи Jeep упали на 9%, Ram – на 26%, Chrysler – на 8%, тогда как показатели Dodge снизились на 16%.

Письмо, датировано 10 сентября, доступно для просмотра в формате PDF. Компания Stellantis стала на защиту Тавареса, отметив, что "не верит, что публичные личные нападения являются самым эффективным способом решения проблем".

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Национальный совет дилеров США Stellantis говорит, что видел приближение этой ситуации и "бьет тревогу" исполнительной команде концерна уже более двух лет. Они обвиняют генерального директора в установлении курса, который "в долгосрочной перспективе должен был стать катастрофой и эта катастрофа наступила"