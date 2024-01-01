Глава Stellantis ушел в отставку

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Карлос Таварес покидает пост главы Stellantis
Как сообщает Motor1, процесс поиска замены уже идет “полным ходом”. Это означает, что отставка Тавареса не сильно озадачила Stellantis Сообщается, что нового генерального директора объявят в первой половине 2025 года.
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К этому времени руководством компании будет заниматься новый временный исполнительный комитет под председательством Джона Элканна. К слову, Элканн является председателем правления Stellantis, исполнительным директором и председателем правления Ferrari.
В последнее время Таварес стал объектом скандалов, после того, как он раскритиковал маркетинг Maserati, что стал причиной плохих продаж бренда, и указал на проблемы с качеством на заводе Sterling Heights, где слишком много грузовиков Ram требуют ремонта после выхода с конвейера.
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Кроме того, в сентябре Национальный совет дилеров США Stellantis направил открытое письмо Таваресу, обвинив его в "быстрой деградации" Jeep, Ram, Dodge и Chrysler, продажи которых существенно сократились в последнее время. В то же время недавно португалец сказал, что у этих проблемных брендов будет несколько лет, чтобы спасти свое положение.