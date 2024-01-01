Глава Stellantis ушел в отставку

Как сообщает Motor1, процесс поиска замены уже идет “полным ходом”. Это означает, что отставка Тавареса не сильно озадачила Stellantis Сообщается, что нового генерального директора объявят в первой половине 2025 года.

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К этому времени руководством компании будет заниматься новый временный исполнительный комитет под председательством Джона Элканна. К слову, Элканн является председателем правления Stellantis, исполнительным директором и председателем правления Ferrari.

В последнее время Таварес стал объектом скандалов, после того, как он раскритиковал маркетинг Maserati, что стал причиной плохих продаж бренда, и указал на проблемы с качеством на заводе Sterling Heights, где слишком много грузовиков Ram требуют ремонта после выхода с конвейера.

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Кроме того, в сентябре Национальный совет дилеров США Stellantis направил открытое письмо Таваресу, обвинив его в "быстрой деградации" Jeep, Ram, Dodge и Chrysler, продажи которых существенно сократились в последнее время. В то же время недавно португалец сказал, что у этих проблемных брендов будет несколько лет, чтобы спасти свое положение.