BYD опередил Ford и стал шестым автопроизводителем в мире

Как сообщает Carscoops, в период с июля по сентябрь BYD продала 1,13 миллиона автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ford продал примерно на 40 000 автомобилей меньше за тот же период и из-за этого опустился с шестого места на седьмое по величине автопроизводителем в мире.

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В период январь-сентябрь Ford удерживал небольшое лидерство, поставив 3,3 миллиона автомобилей во всем мире, немного опережая 3,25 миллиарда автомобилей BYD. Сообщается, что другие китайские автопроизводители также продемонстрировали неплохой рост.

Продажи Geely подскочили на 14% в третьем квартале после того, как компания поставила 820 000 автомобилей. Это позволило автопроизводителю разместиться впереди Nissan и позади Honda на девятой позиции. Третий по величине производитель автомобилей в Китае Chery также поднялся на 12 место в рейтинге, сообщив о росте продаж на 27% до 550 000 единиц.

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В то же время известные бренды демонстрируют падение. Например, продажи Toyota упали на 4% до 2,73 миллиона, хотя компания все еще лидирует над VW Group, которая сообщила о снижении продаж на 7% до 2,17 миллиона автомобилей. Hyundai Motor Group сохранила третье место, но ее продажи также упали на 3% до 1,77 млн единиц. У Stellantis дела еще хуже, поскольку продажи упали на 20% до 1,14 миллиона.