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BYD объявляет о выпуске аккумуляторов нового типа

В следующем году BYD выпустит новое поколение лезвийных аккумуляторов.
Анонсированы аккумуляторы нового типа от BYD - Auto24 - Auto24

Аккумуляторы нового типа от BYD

Евгений Гудущан
logo25 ноября, 14:40
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Китайский автогигант BYD заявил, что уже в 2025 году выпустит новое поколение блейд-аккумуляторов.

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Blade Battery (лезвийный аккумулятор) от BYD - это менее громоздкая литий-железо-фосфатная батарея (LFP).

BYD утверждает, что по сравнению с традиционными литий-железо-фосфатными батареями, лезвийная батарея имеет преимущества в безопасности, запасе хода, долговечности, прочности и мощности. Дальность хода некоторых электромобилей, оборудованных Blade Battery, может достигать более 600 км.

#BYD #Новости #Автотехнологии