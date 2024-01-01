BYD объявляет о выпуске аккумуляторов нового типа

Китайский автогигант BYD заявил, что уже в 2025 году выпустит новое поколение блейд-аккумуляторов.

Читайте также: BYD обошел Tesla по финансовым показателям

Blade Battery (лезвийный аккумулятор) от BYD - это менее громоздкая литий-железо-фосфатная батарея (LFP).

BYD утверждает, что по сравнению с традиционными литий-железо-фосфатными батареями, лезвийная батарея имеет преимущества в безопасности, запасе хода, долговечности, прочности и мощности. Дальность хода некоторых электромобилей, оборудованных Blade Battery, может достигать более 600 км.