Укр
Ру

BYD оголошує про випуск акумуляторів нового типу

Наступного року BYD випустить нове покоління лезових акумуляторів.
Анонсовано акумулятори нового типу від BYD - Auto24

Акумулятори нового типу від BYD

Євген Гудущан
logo25 листопада, 14:40
logo0
logo0 хв

Китайський автогігант BYD заявив, що вже у 2025 році випустить нове покоління блейд-акумуляторів.

Читайте також: BYD обійшов Tesla за фінансовими показниками

Blade Battery (лезовий акумулятор) від BYD — це менш громіздка літій-залізо-фосфатна батарея (LFP).

BYD стверджує, що порівняно з традиційними літій-залізо-фосфатними батареями, лезова батарея має переваги в безпеці, запасі ходу, довговічності, міцності та потужності. Дальність ходу деяких електромобілів, обладнаних Blade Battery, може досягати понад 600 км.

#Новини #Автотехнології #BYD