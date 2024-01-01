BYD оголошує про випуск акумуляторів нового типу

Китайський автогігант BYD заявив, що вже у 2025 році випустить нове покоління блейд-акумуляторів.

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Blade Battery (лезовий акумулятор) від BYD — це менш громіздка літій-залізо-фосфатна батарея (LFP).

BYD стверджує, що порівняно з традиційними літій-залізо-фосфатними батареями, лезова батарея має переваги в безпеці, запасі ходу, довговічності, міцності та потужності. Дальність ходу деяких електромобілів, обладнаних Blade Battery, може досягати понад 600 км.