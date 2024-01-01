BYD обійшов Tesla за фінансовими показниками

Китайський автовиробник BYD вперше обійшов свого головного конкурента Tesla за виторгом. Про це пише Bloomberg.

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BYD Co. здобула ще одну перемогу над Tesla Inc. Дохід найбільш продаваного автовиробника Китаю зріс на 24% до 201,1 мільярда юанів (28,2 мільярда доларів) за три місяці, що закінчилися у вересні. Tesla за той же період отримала 25,2 мільярда доларів.

Досі Tesla випереджала BYD за валовими фінансовими показниками завдяки високій середній вартості продукції. Зараз китайська компанія майже зрівнялася з американською за квартальним випуском (444 000 і 463 000 автомобілів відповідно).