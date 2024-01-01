BYD обошел Tesla по финансовым показателям

Китайский автопроизводитель BYD впервые обошел своего главного конкурента Tesla по выручке. Об этом пишет Bloomberg.

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BYD Co. одержала еще одну победу над Tesla Inc. Доход самого продаваемого автопроизводителя Китая вырос на 24% до 201,1 миллиарда юаней (28,2 миллиарда долларов) за три месяца, закончившихся в сентябре. Tesla за тот же период получила 25,2 миллиарда долларов.

До сих пор Tesla опережала BYD по валовым финансовым показателям благодаря высокой средней стоимости продукции. Сейчас китайская компания почти сравнялась с американской по квартальному выпуску (444 000 и 463 000 автомобилей соответственно).