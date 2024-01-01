Ford Bronco отримав нову версію початкового рівня

Як передає Motor1, базовий варіант Bronco буде доступний з 12-дюймовою цифровою панеллю приладів, додаткової шумоізоляцією, дефлекторами системи клімат-контролю для пасажирів заднього ряду у версії з довгою колісною базою й аудіосистему з 12 динаміками, сабвуфером і потужнішим підсилювачем.

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Всі інше оснащення майже не відрізняється від інших версій Bronco. Окрім того, покупці можуть оснастити позашляховик матовою плівкою (окрім версії Raptor), аби надати блискучу фарбу на більш приглушений напівглянсовий відтінок.

Говорячи про Raptor, пакет Black Appearance Package, який дебютував для кросовера у квітні, тепер доступний у стандартній комплектації. Він додає чорний колір для знімного жорсткого даху, дзеркал, дверних ручок, розширювачів крил і решітки радіатора.

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У комплект входить спеціальний графічний пакет, а коли додається до Bronco з пакетом Sasquatch, колеса покриваються чорною фарбою. Ціни на Ford Bronco 2025 року будуть оголошені пізніше, проте експерти очікують, що початковий варіант коштуватиме в районі 40 тисяч доларів.