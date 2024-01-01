Очільник Ford в захваті від Xiaomi SU7

Як передає Carscoops, у своєму інтерв’ю подкасту Fully Charged Фарлі розповів, що протягом останніх шести місяців щодня користується китайським електричним седаном і йому так подобається, що він боїться того дня, коли йому доведеться повернути ключі.

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“Мені не подобається говорити про конкуренцію, але я їжджу на Xiaomi. Ми літали з Шанхаю до Чикаго, і я їжджу на ньому вже шість місяців й не хочу його позбуватись», — зізнався Фарлі ведучому Роберту Ллевелліну.

Річ у тім, що Xiaomi SU7 не продається за межами Китаю, проте компанія Ford взяла один екземпляр і відправила його до США для оцінки. Також очільнику Ford сподобались об’єми продажів моделі.

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“Це фантастика. Вони продають 10 000, 20 000 на місяць. Автомобілі розпродані за пів року”, — захопився Фарлі. Яку саме версію SU7 тестував генеральний директор Ford невідомо. Базова модель із заднім приводом має 295 к.с. й батарею на 73,6 кВт-год, що забезпечує запас ходу в 700 кілометрів.

SU7 Pro середньої специфікації має більшу батарею і як наслідок запас у 830 км, а двомоторний SU7 Max відрізняється потужністю в 663 к.с., розгоном до сотні за 2,8 секунди й може подолати 800 км на одному заряді.