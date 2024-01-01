Глава Ford в восторге от Xiaomi SU7

Как передает Carscoops, в своем интервью подкасту Fully Charged Фарли рассказал, что в течение последних шести месяцев ежедневно пользуется китайским электрическим седаном и ему так нравится, что он боится того дня, когда ему придется вернуть ключи.

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“Мне не нравится говорить о конкуренции, но я езжу на Xiaomi. Мы летали из Шанхая в Чикаго, и я езжу на нем уже шесть месяцев и не хочу от него избавляться", — признался Фарли ведущему Роберту Ллевеллину.

Дело в том, что Xiaomi SU7 не продается за пределами Китая, однако компания Ford взяла один экземпляр и отправила его в США для оценки. Также главе Ford понравились объемы продаж модели.

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“Это фантастика. Они продают 10 000, 20 000 в месяц. Автомобили распроданы за полгода”, — восхитился Фарли. Какую именно версию SU7 тестировал генеральный директор Ford неизвестно. Базовая модель с задним приводом имеет 295 л.с. и батарею на 73,6 кВт-ч, что обеспечивает запас хода в 700 километров.

SU7 Pro средней спецификации имеет большую батарею и как следствие запас в 830 км, а двухмоторный SU7 Max отличается мощностью в 663 л.с., разгоном до сотни за 2,8 секунды и может преодолеть 800 км на одном заряде.