Первый внедорожник от Xiaomi может дебютировать уже в октябре

Техногигант стремится стремительно расширять свой модельный ряд, поэтому появление новой модели вполне возможно. Как сообщает CarNewsChina, на данный момент информации об электрокроссовере под кодовым именем XM11 немного.

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Из шпионских снимков известно, что новинка будет иметь силуэт, подобный Ferrari Purosangue и, вполне вероятно, дизайн, подобный стилю SU7. Также тестовый прототип имел LiDAR и поговаривают, что будущая модель использует 800 В архитектуру.

Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, ранее говорил, что компания стремилась создать автомобиль мечты для масс при разработке SU7, поэтому, возможно, компания хочет повторить эту формулу с новым кроссовером.

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Узнать больше информации можно будет позже, ближе к моменту ее потенциального дебюта в октябре. Поговаривают, что третьим автомобилем Xiaomi станет внедорожник с увеличенным запасом хода по цене около 150 000 юаней (20 950 долларов США). Модель покажут в 2026 году и она будет ориентирована на молодых семей.