Китайская компания, принадлежащая General Motors, готовит семейный автомобиль за 6500 долларов

Как сообщает CarNewsChina, модель дебютирует в следующем году, однако благодаря рассекреченному отчету Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в сети появились фото и технические характеристики будущей новинки.

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Сообщается, что минивэн будет доступен в двух версиях: EREV (электромобиль с увеличителем запаса хода) и в полностью электрической.

Габариты модели составляют 4515/1725/1790 мм в длину, ширину и высоту соответственно, тогда как колесная база - 2850 мм. Мощность электромоторов электрической модели неизвестна, однако ее ориентировочный запас хода составит 300 км.

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Также покупателям будет доступен вариант с 1,5-литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил, что совмещен с электромотором и LFP-батареей емкостью 8,5 кВт-ч производства. В таком исполнении автомобиль сможет преодолеть до 43 км исключительно на электричестве. Официальная ориентировочная цена Wuling Hongguang составляет от 46 500 юаней до 60 900 юаней (6 500 – 8 500 долларов США).