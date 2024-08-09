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Новий китайський електромобіль коштуватиме 6500 доларів

Компанія Wuling, що належить General Motors та SAIC, готує недорогий електрифікований сімейний мінівен під назвою Hongguang.
Китайський бренд General Motors незабаром представить сімейний електромобіль за 6500 доларів - Auto24

ФОТО: Carnewschina|

Wuling Hongguang

Данило Северенчук
logo18 серпня, 08:50
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Як повідомляє CarNewsChina, модель дебютує наступного року, проте завдяки розсекреченому звіту Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, в мережі з’явились фото та технічні характеристики майбутньої новинки.

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Повідомляється, що мінівен буде доступний у двох версіях: EREV (електромобіль зі збільшувачем запасу ходу) та повністю електричний.

Габарити моделі становлять 4515/1725/1790 мм у довжину, ширину та висоту відповідно, тоді як колісна база — 2850 мм. Потужність електромоторів електричної моделі невідома, проте її орієнтовний запас ходу становитиме 300 км.

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Також покупцям буде доступний варіант з 1,5-літровим двигуном потужністю 98 кінських сил, що поєднаний з електромотором та LFP-батареєю ємністю 8,5 кВт-год виробництва. В такому виконанні автомобіль зможе подолати до 43 км виключно на електриці. Офіційна орієнтовна ціна Wuling Hongguang становить від 46 500 юанів до 60 900 юанів (6 500 – 8 500 доларів США).

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