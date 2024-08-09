Новий китайський електромобіль коштуватиме 6500 доларів

Як повідомляє CarNewsChina, модель дебютує наступного року, проте завдяки розсекреченому звіту Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, в мережі з’явились фото та технічні характеристики майбутньої новинки.

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Повідомляється, що мінівен буде доступний у двох версіях: EREV (електромобіль зі збільшувачем запасу ходу) та повністю електричний.

Габарити моделі становлять 4515/1725/1790 мм у довжину, ширину та висоту відповідно, тоді як колісна база — 2850 мм. Потужність електромоторів електричної моделі невідома, проте її орієнтовний запас ходу становитиме 300 км.

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Також покупцям буде доступний варіант з 1,5-літровим двигуном потужністю 98 кінських сил, що поєднаний з електромотором та LFP-батареєю ємністю 8,5 кВт-год виробництва. В такому виконанні автомобіль зможе подолати до 43 км виключно на електриці. Офіційна орієнтовна ціна Wuling Hongguang становить від 46 500 юанів до 60 900 юанів (6 500 – 8 500 доларів США).