Розширювач запасу ходу Tesla Cybertruck коштуватиме 16 тисяч доларів

Після дебюту Cybertruck, більшість автомобільних фанатів були розчаровані його запасом ходу та занадто високою ціною. Тоді Tesla пообіцяла, що випустить спеціальний збільшувач (додаткову батарею), що розміщуватиметься в кузові пікапа.

Читайте також: В Україні презентували перший Tesla Cybertruck: скільки він коштує

Автовиробник повідомив, що акумуляторна батарея збільшить запас ходу двомоторного Cybertruck з 550 до понад 760 км, а Cyberbeast — з 514 до понад 710 кілометрів.

Конфігуратор Tesla вказує, що додаткова батарея коштуватиме 16 тисяч доларів й компанія планує почати виробництво в 2025 році. Для його встановлення власникам Cybertruck потрібно буде звернутись до дилерського центру автовиробника.

Також цікаво: Відомий ютубер протестував Tesla Cybertruck на міцність

Попри це, батарея назавжди видалить третину корисного вантажного простору, адже вона займає близько 33% кузова автомобіля.