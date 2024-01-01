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Розширювач запасу ходу Tesla Cybertruck коштуватиме 16 тисяч доларів

Tesla оголосила, що розширювач запасу ходу для Cybertruck стане доступний у наступному році й матиме орієнтовну вартість в 16 000 доларів.
Tesla презентує додаткову батарею для Cybertruck вартістю 16 тисяч доларів насупного року - Auto24

ФОТО: Electrek|

Додаткова батарея Tesla Cybertruck

Данило Северенчук
logo13 серпня, 11:10
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Після дебюту Cybertruck, більшість автомобільних фанатів були розчаровані його запасом ходу та занадто високою ціною. Тоді Tesla пообіцяла, що випустить спеціальний збільшувач (додаткову батарею), що розміщуватиметься в кузові пікапа.

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Автовиробник повідомив, що акумуляторна батарея збільшить запас ходу двомоторного Cybertruck з 550 до понад 760 км, а Cyberbeast — з 514 до понад 710 кілометрів.

Конфігуратор Tesla вказує, що додаткова батарея коштуватиме 16 тисяч доларів й компанія планує почати виробництво в 2025 році. Для його встановлення власникам Cybertruck потрібно буде звернутись до дилерського центру автовиробника.

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Попри це, батарея назавжди видалить третину корисного вантажного простору, адже вона займає близько 33% кузова автомобіля.

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