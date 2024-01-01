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Расширитель запаса хода Tesla Cybertruck будет стоить 16 тысяч долларов

Tesla объявила, что расширитель запаса хода для Cybertruck станет доступен в следующем году и будет иметь ориентировочную стоимость в 16 000 долларов.
Tesla представит дополнительную батарею для Cybertruck стоимостью 16 тысяч долларов в следующем году - Auto24

ФОТО: Electrek|

Дополнительная батарея Tesla Cybertruck

Даниил Северенчук
logo13 августа, 11:10
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После дебюта Cybertruck, большинство автомобильных фанатов были разочарованы его запасом хода и слишком высокой ценой. Тогда Tesla пообещала, что выпустит специальный увеличитель (дополнительную батарею), который будет размещаться в кузове пикапа.

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Автопроизводитель сообщил, что аккумуляторная батарея увеличит запас хода двухмоторного Cybertruck с 550 до более 760 км, а Cyberbeast - с 514 до более 710 километров.

Конфигуратор Tesla указывает, что дополнительная батарея будет стоить 16 тысяч долларов и компания планирует начать производство в 2025 году. Для его установки владельцам Cybertruck нужно будет обратиться в дилерский центр автопроизводителя.

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Несмотря на это, батарея навсегда удалит треть полезного грузового пространства, ведь она занимает около 33% кузова автомобиля.

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