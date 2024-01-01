Известный ютубер протестировал пикап Tesla Cybertruck на прочность

Коди Детвайлер, также известный под псевдонимом WhistlinDiesel, решил проверить футуристический пикап от Tesla на прочность в своем обзоре. Большинство его тестов могут показаться как минимум бессмысленными для большинства водителей.

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Однако, при попытке отбуксировать Ford F-150 рама Cybertuck, которая должна была бы выдержать такую нагрузку, оторвалась. Обычно, при буксировке с помощью сцепки не выдерживают трос или цепь.

Также распространены случаи, когда происходит обрыв точки сцепки на кузове, однако они происходят значительно реже. В случае с этим Cybertruck из строя вышла силовая часть кузова, которая в результате нагрузки оторвалась вместе с бампером. Как правило, рамы кузова достаточно прочные, однако, похоже не в случае Cybertruck.

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Несмотря на это, пользователи в сети начали выдвигать собственные теории, что кузов пикапа получил повреждения во время предыдущих тестов и поэтому рама сломалась. Эта версия имеет право на существование, ведь другие блогеры без всяких проблем буксировали другие грузы с помощью Cybertruck.