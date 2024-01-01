Электропикап Tesla Cybertruck сгорел после того, как вылетел в кювет

Как сообщает Autoevolution, инцидент произошел в районе Бейтон, штат Техас. Вероятно, водитель не справился с управлением автомобиля и влетел в бетонное ограждение, после чего электромобиль сразу вспыхнул и владелец пикапа оказался в огненной ловушке.

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Данные по экспертизе пока неизвестны, но можно предположить, что водитель заснул за рулем, ведь авария произошла в 1:45 ночи. Причиной пожара стала батарея. Водитель был объявлен мертвым на месте происшествия, и солдаты Департамента общественной безопасности Техаса не смогли его идентифицировать из-за серьезных ожогов.

Номерной знак и VIN-код также были нечитаемыми из-за пожара. В официальном отчете правоохранителей указывается, что следствие пока устанавливает была ли активирована функция автопилота, однако, эту теорию можно смело исключить, ведь Cybertruck - единственная модель Tesla, которая до сих пор не имеет FSD.

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Можно предположить, что наличие этой функции наоборот бы уберегла жизнь водителя пикапа, ведь система удержания в полосе движения может предотвратить съезд автомобиля с дороги, а также предупредить водителя об этом специальным сигналом.