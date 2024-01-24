В сети распространяется видео, как пожарные из Ривне лихо тушат с помощью специального одеяла горящую "Ниву" - приехали, развернули, укутали и локализовали огонь. Но в реальной ситуации они были бы в шаге от настоящей беды.

Такой метод тушения автомобиля возможен только в том случае, когда горит электрическое авто. Однако в сюжете пылает все-таки бензиновый автомобиль – обычная "Нива" ВАЗ 2121.

В реальной ситуации боевой расчет пожарных на такие действия с бензиновой машиной в огне никогда не пошел бы – ведь в этом случае существует прямая угроза взрыва топливного бака. Если бы такое авто действительно горело, тушили бы огонь традиционно и на безопасном расстоянии, не подвергая себя опасности.

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А на видео пожарные вплотную приблизились к ВАЗ-2121, укутывают, подворачивают противопожарное одеяло. Работники МЧС даже опоясывают покрывало на внедорожнике, чтобы прекратить доступ воздуха внутрь.

Скриншот: Авто24

В сознании откладывается фактор тушения любого автомобиля именно таким методом. На самом деле этот атрибут тушения разработан для тушения электромобилей: традиционные методы борьбы с огнем на горящих аккумуляторах с помощью воды и пены малорезультативны.

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При классическом методе тушения (водой или пеной) на укрощение огня электромобиля уходят часы и результат практически нулевой – остается разве что обгоревший скелет. Старания пожарных лишь в том, чтобы не дать огню перекинуться на другие объекты.

Фото: ГСЧС Ровно

Поэтому ученые пришли к выводу, что наброшенное на электромобиль одеяло из специального материала (Car Fire Blanket Bridgehill PRO X) ограничивает доступ воздуха внутрь и огонь без кислорода угасает. Противопожарное рядно (6х8 м) лучше воды и пены справится с проблемой.

Инструктор-волонтер из Великобритании Джейсон Халл, который привез в подарок пожарным Ровно это покрывало, говорит, что благодаря такому методу огонь на горящем электрокаре можно укротить за 20 минут и, самое главное, предотвратить выброс в воздух вредных веществ.

Скриншот: Авто24

Этот атрибут также незаменим при возгорании машин на стоянках. Даже если будет гореть бензиновый автомобиль, то наброшенное на соседнюю машину (но не ту, что горит!) устойчивое к высоким температурам противопожарное рядно определенным образом убережет его от значительного повреждения или уменьшит разрушительную агрессию.

"Технологии не стоят, развиваются и противопожарное оборудование так же. В дальнейшем будем использовать для тушения пожаров электрокаров, в подземных паркингах. Думаю, это даст существенный эффект", – делится впечатлениями начальник оперативно-координационного центра ГСЧС Ровенской области Игорь Кухарчук.

Что касается медийного сюжета, то там просто стоит учесть, что это все-таки имитация ситуации, которая будет присуща именно электромобилям, а не машинам с классическим бензиновым двигателем.