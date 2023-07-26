В результате пожара один человек погиб, других удалось спасти.

На борту судна Fremantle Highway, перевозившего около 3000 автомобилей из Германии в Египет, загорелся электромобиль. Єкипажу на судне не удалось его погасить, поэтому пламя перекинулось на другие машины.

Корабль пылает примерно в 27 морских милях (50 километров) к северу от голландского острова Амеланд.

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Операция по тушению пожара на судне продолжается, однако нет гарантий, что она закончится успешно. Более того, возможно затопление корабля вместе с грузом, сообщает DW.

Пожар на грузовом судне уже привел к гибели одного члена экипажа, еще несколько получили ожоги. По меньшей мере, семь членов экипажа выпрыгнули за борт и были спасены из воды, а остальные эвакуированы вертолетом, сообщили официальные лица.

В настоящее время известно, что зарегистрированная в Панаме компания Fremantle Highway перевозила 2 857 автомобилей из немецкого порта Бремерхафен в Порт-Саид в Египте, когда вспыхнул пожар. Один из 25 электромобилей на борту загорелся, из-за чего пламя перекинулось на другой груз.

"Экипаж пытался самостоятельно потушить пожар, но не смог. К сожалению, один человек погиб, еще несколько получили ранения", – говорится в заявлении береговой охраны. На борту судна находились 23 члена экипажа. Все они были эвакуированы, но пока неясно, сколько из них получили ранения.

На фотографиях судна, опубликованных береговой охраной, видны несколько обгоревших участков вдоль борта судна, из которых все еще видно пламя и дым. Пожар развивался настолько быстро, что уже было опасно поднимать на борт судна специализированных пожарных, вызванных из Роттердама. Поэтому буксир закрепил кабель на аварийном судне, предотвратив его дрейфование и перекрытие важного судоходного пути в Германию.

Если горящий грузовой корабль затонет, это может привести к катастрофе для важной экосистемы, предупреждают экологические группы.