Отдельные штаты Америки страдают от жары: палящее солнце в 45-50 градусов по Цельсию плавит даже плафоны на автомобилях.

Такие сообщения в последнее время все чаще встречаются в сети. Жители Аризоны утверждают, что от жары плавится пластик на автомобильных плафонах, а на приборной панели под стеклом можно жарить яичницу. Две декады июля южные штаты находятся в 50-градусном аду.

Один из владельцев автомобиля опубликовал видео TikTok, где продемонстрировал расплавленный задний фонарь, предположительно из-за летней жары. "Ребята, плафон тает, на улице безумие", – вопит автор вирусного ролика, который за 24 часа набрал более 260 тысяч просмотров.

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Солнце в этом году и правда изрядно жарит чуть ли не по всей планете, но фотографии и видео с расплавленными плафонами задних габаритно-поворотных фонарей и заполонивших сеть стоп-сигналов вызывают сомнения в подлинности причин расплавлений. Эксперты Авто24 не видят в застывших разливах искусственного пластикового стекла климатическую причину плавки.

Видео с TikTok, но маловероятно, что это работа солнечных лучей.

Такое может быть только при плохой герметичности, когда внутрь попадет вода и произойдет эффект линзы, которая будет нагревать поверхность задней стенки плафона до высокой температуры и она доведет до плавления сам плафон.

Есть и другие предположения – плафон «поймал зайчика» с лучиком от какого-нибудь внешнего концентрированного источника и это довело до температуры плавления. Но наиболее вероятно, что произошли какие-то неполадки в электропроводке – повреждение или неправильная сборка, что привело к нагреванию элементов именно этого фонарного блока и плавлению его наружной оболочки. Соседние блоки-то невредимы.

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Причиной плавления пластика вряд ли может быть окружающая температура воздуха и жгучие лучи солнца, поскольку задние фонари изготавливаются из поликарбонатного пластика, а он плавится при температуре от 288 до 316 градусов Цельсия (от 550 до 600 градусов по Фаренгейту). Таким образом, делать из солнца литейщика плафонов не стоит – это маловероятно.