Окремі штати Америки потерпають від спеки: пекуче сонце в 45-50 градусів за Цельсієм плавить навіть плафони на автомобілях.

Такі повідомлення останнім часом все частіше зустрічаються у мережі. Жителі Арізони стверджують, що від спеки плавиться пластик на автомобільних плафонах, а на панелі приладі під склом можна смажити яєчню. Дві декади липня південні штати перебувають у 50-градусному пеклі.

Один з власників автомобіля опублікував відео TikTok, де продемонстрував розплавлений задній ліхтар, імовірно через літню спеку. "Хлопці, плафон тане, на вулиці божевілля", – волає автор вірусного ролика, що за 24 години набрав понад 260 тисяч переглядів.

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Сонце цьогоріч і правда добряче припікає мало не по всій планеті, але фотокартки та відео з розплавленими плафонами задніх габаритно-поворотних ліхтарів та стоп-сигналів, що заполонили мережу, викликають сумніви щодо справжності причин розплавлень. Експерти Авто24 не вбачають у застиглих розливах штучного пластикового скла кліматичну причину ливарництва.

Відео з TikTok, але малоймовірно, що це робота сонячних променів...

Таке може бути лише за умови поганої герметичності, коли всередину потрапить вода і станеться ефект лінзи, що нагріватиме поверхню задньої стінки плафона до високої температури і вона доведе до плавлення сам плафон.

Є й інші припущення – плафон «упіймав зайчика» з промінчиком від якогось зовнішнього концентрованого джерела і це довело до температури плавлення. Але найбільш імовірнішо, що сталися якісь неполадки в електропроводці – пошкодження або неправильне складання, що привело до нагрівання елементів саме цього ліхтарного блоку й плавлення його зовнішньої оболонки. Сусідні блоки ж неушкоджені...

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Причиною розжарювання пластику навряд чи може бути навколишня температура повітря та пекучі промені сонця, оскільки задні ліхтарі виготовляються з полікарбонатного пластику, а він плавиться при температурі від 288 до 316 градусів за Цельсієм (від 550 до 600 градусів за Фаренгейтом). Таким чином, робити з сонця ливарника плафонів не варто – це малоймовірно.