Здавалося б, з кожним поколінням автомобіль має ставати все менш залежним від погодних умов. І в цілому це так і є, але… Можна помітити, що разом з розвитком технологій ми отримали нові вразливі місця, які загрожують автомобілю у літню спеку.

Стандартний перелік проблем, які можуть спіткати автомобіль від перегріву на сонці, був добре відомий ще нашим дідам. І “Авто 24” про типові літні негаразди теж не раз розповідав.

Але крім того наші журналісти стали помічати, що автомобілісти часом мають неприємності саме від обладнання нового, сучасного рівня. І сьогодні ми поговоримо про те, як вберегти себе і машину від шкоди, які несуть нам досягнення сучасних технологій. Втім, автовласнику під силу завчасно нейтралізувати потенційну загрозу.

Смартфон, закріплений на торпедо, влітку зазнає чималих температурних навантажень. Як мінімум це скорочує життя його батареї.

Читайте також: Що не можна залишати в машині у спеку

Смартфон (навігатор) на торпедо.

Гаджет, який ми часто закріплюємо на лобовому склі або тримаємо на полиці торпедо, зазнає нагріву від двох чинників. Прилад гріється від роботи власної батареї й від сонця, промені якого поникають через лобове скло. Знизу додає жару розігріте не сонці торпедо. На жаль, холодне повітря від кондиціонера зазвичай напряму не потрапляє на гарячий девайс – він опиняється у “мертвій зоні”. Надмірний нагрів скорочує життя батареї смартфона (навігатора) і може навіть призвести до деформації корпусу та пожежі.

Охоронна система

Останнім часом в Україні були прикрі випадки деформації корпусів охоронних систем – від високої температури. Причому трапляється це з професійно інстальованими “сигналками”. Причина – використання конструкційних матеріалів з невідповідними характеристиками. Наслідки тут сумні: пошкоджується електронна схема, автомобіль не реагує на брелок і маніпуляції із замком запалювання. Найстрашніше те, що може статися коротке замкнення і пожежа.

Встановлений під торпедо головний модуль охоронної системи не витримав спеки: корпус деформувався і поламав деталі на платі. Пожежі не сталося.

Кондиціонер

Потужність сучасних кондиціонерів така, що через перепад температур у сильну спеку іноді тріскається лобове скло. Тому після стоянки машини на сонці перш за все салон треба провітрити, а потім уже вмикати кондиціонер (систему клімат-контролю).

Читайте також: Як охолодити автомобіль в спеку без кондиціонера

ГБО (газобалонне обладнання)

Скраплений нафтовий газ (він же LPG, він же пропан-бутан) при несправній апаратурі газового балону на борту автомобіля може спричинити так неприємне явище, як спрацювання аварійного клапану. Справа у тому, що від перегріву на сонці у балоні підвищується тиск. Для компенсації цього ефекту балон ГБО слід заправляти газом лише на 80 % об’єму – і за цим слідкує так званий мультиклапан.

Якщо мультиклапан справний і встановлений правильно, у спеку аварійний клапан скине зайвий газ за борт – через гофровані шланги.

Але якщо ГБО давно не обслуговували, цей клапан часто не спрацьовує, і заправник на радість водієві “задуває” балон на всі 100%. Коли тиск у балоні після нагріву зростає, для розширення газоподібної фракції пропан-бутану місця немає. Тоді спеціальний клапан скидання тиску з шумом випускає зайвий газ в атмосферу. А якщо такий клапан відсутній або теж несправний, балон деформується або навіть вибухає. Наша порада: не залишайте машину з повним балоном на відкритій стоянці влітку. І бодай раз у кілька років перевіряйте ваше ГБО.

Аерозольний балончик

Ті чи інші препарати у зручній аерозольній упаковці ми почали постійно возити у машині не так давно. Засіб для очищення скла, поліроль торпедо, універсальне мастило та інша автохімія тепер часто зберігається не на гаражній полиці, а в бардачку, кишені дверей чи в багажнику. Але на період спеки такі предмети краще залишати удома.

Під заднім склом седана у спеку вибухнув аерозольний балончик. Постраждали скло і полиця.

Рекомендація “Авто 24”

Майте на увазі одну важливу річ. Так, автомобіль задуманий конструкторами і втілений у реальність технологами, не боїться літньої спеки – принаймні, тієї, яка буває в Україні. Але майже на кожній машині сьогодні є додаткове обладнання, встановлене не на заводі, а у тих чи інших майстернях. І яке дуже часто не проходило різнопланових кліматичних випробувань та справжньої сертифікації. І саме від цього допобладнання можна чекати неприємностей – у тому числі і під час літніх температур.

Читайте також: Чому автомобільний акумулятор частіше вмирає влітку