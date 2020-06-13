У спеку важко не тільки людям, а й автомобілям також. І навіть новий автомобіль через високу температуру може дати збій. Як зменшити вплив жари на машину та її пасажирів?

Літня спека, з одного боку, впливає на технічний стан машини, а з іншого, на її пасажирів. Про ці два напрямки впливу і поговоримо.

Техніка і спека

Якщо автомобіль цілком справний і достатньо молодий за віком, висока температура йому не заважає. Але старіння деяких систем та окремих елементів прискорюється. У машин з пробігом в надто теплі дні поглиблюються хронічні проблеми.

Після поїздки у спеку не слід негайно глушити двигун, навіть якщо він без турбіни. Дайте системі охолодження відвести тепло від головки блока у радіатор

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Старіє і руйнується гума та пластик. Від високої температури та ультрафіолету сонячних променів ущільнювачі вікон, ковпаки фар та ліхтарів, панель торпедо, оббивка інтер’єру, пластикові деталі зовнішнього оздоблення вигоряють, тьмяніють, тріскаються і руйнуються. Намагайтесь не залишати машину надовго на сонці.

Перегрів двигуна, як не дивно, не найболючіша проблема автомобілів у спеку. Але система охолодження через надмірну температуру може втрачати рідину, і тоді вже як наслідок – перегрів. Треба слідкувати за станом гумових та пластикових деталей системи охолодження, а також за рівнем рідини. Варто також тримати рівень мастила у двигуні на максимумі, оскільки воно також відводить тепло.

Перегрів АКП трапляється не часто, і причиною буде не власне спека, а недостатня ефективність системи охолодження коробки-”автомата”. Це трапляється через забруднення теплообмінника – радіатора (коли він є) або картера коробки. Мийки, навіть ретельної, іноді недостатньо – радіатор цей важкодоступний і часто його доводиться чистити вручну.

Порушення у паливній системі. Запах пального навколо горловини паливного баку – це ще не проблема. Проблема – це коли частково зношений паливний насос за високої температури втрачає продуктивність і не може подавати необхідний двигуну об’єм пального. Насос треба ремонтувати, інакше машина буде їздити тільки вночі.

Коли повітря в салоні нагрівається до 60о – 70оС, вибухнути може не тільки аерозоль чи запальничка, а навіть упаковка з кефіром.

Пасажири і спека

Спека у салоні – це не просто дискомфорт, це й зниження працездатності водія, тобто підвищення ризику ДТП. Тому не ігноруйте питання мікроклімату у машині під час теплих літніх днів.

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Смертельна небезпека чекає на того, хто залишиться у салоні машини, запаркованої на сонці, бодай на чверть години. Парниковий ефект створює у салоні температуру до 70 С, а таку жоден організм не може переносити довго. Тому не залишайте у машині тварин, і звісно, дітей та інших безпорадних людей, якщо покидаєте машину на відкритій парковці.

Відмова кондиціонера буває помітною тільки влітку. Якщо система розгерметизувалася, то вона не працюватиме і при помірних температурах, “пробоїну” слід ліквідувати і заправити систему. Але у спеку на старих машинах “кондишену” часом не вистачає ефективності – він ледь охолоджує повітря. Це буває через засміченість теплообмінника кондиціонера, який розташований у салоні (під торпедо, інколи – під сидінням). До нього треба дістатися і очистити, причому – механічним шляхом, тобто щіткою і миючим засобом.

Залишаючи машину на сонці, закривайте вікна світловідбиваючими екранами: це захистить інтер’єр від вигоряння і не дасть йому нагріватися понад мірою

Якщо ви сіли в розігріту на сонці машину , не поспішайте рушати з місця. За кілька хвилин перебування у сухій “парилці” у водія може запаморочиться голова або просто уповільнитися швидкість реакції, а це дуже небезпечно.

Деякі предмети можуть розплавитися, якщо їх залишити в машині на сонці. Особливо небезпечні герметично закриті ємності типу пляшок з газировкою, запальничок, аерозольних балонів тощо. Навіть у закритому багажнику седана може вибухнути запальничка або скляна пляшка з пивом. Щоб не зіпсувати інтер’єр і не отримати травм, не залишайте таких речей у машині на сонці, прибирайте все з торпедо, а крім того, бажано прикривати найбільші вікна екранами, що відбивають сонце.

Рекомендація Авто24

На щастя, для сучасного авто, навіть для давно вже не нового, наша українська спека – всього лише один з погодних епізодів, аж ніяк не екстремальних. Але так буде залишатися, доки машина буде у цілком справному стані. Тому на початку літа завітайте до ретельного автомеханіка, аби він зробив вам ревізію вищезгаданих систем.

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