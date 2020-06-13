В жару тяжело не только людям, но и автомобилям тоже. И даже новый автомобиль из-за высокой температуры может дать сбой. Как нивелировать влияние жары на машину и ее пассажиров?

Летняя жара, с одной стороны, влияет на техническое состояние машины, а с другой, на ее пассажиров. Об этих двух направлениях влияния и поговорим.

Техника и жара

Если автомобиль вполне исправен и достаточно молод по возрасту, высокая температура ему безразлична. Но старение некоторых систем и отдельных элементов ускоряется. У машин с пробегом в слишком теплые дни усугубляются хронические проблемы.

После поездки в жару не следует немедленно глушить двигатель, даже если он без турбины. Дайте системе охлаждения отвести тепло от головки блока в радиатор

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Стареют и разрушаются резина и пластик. От высокой температуры и ультрафиолета солнечных лучей уплотнители окон, колпаки фар и фонарей, панель торпедо, обивка интерьера, пластиковые детали внешней отделки выгорают, тускнеют, трескаются и разрушаются. Старайтесь не оставлять машину надолго на солнце.

Перегрев двигателя , как не странно, не самая болезненная проблема автомобилей в жару. Но система охлаждения из-за избыточной температуры может терять жидкость, и тогда уже как следствие – перегрев. Нужно следить за состоянием резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения, а также за уровнем жидкости. Стоит также держать уровень масла в двигателе на максимуме, поскольку оно также отводит тепло.

Перегрев АКП случается не часто и причиной будет не жара, а недостаточная эффективность системы охлаждения коробки-”автомата”. Это случается из-за загрязнения теплообменника – радиатора (когда он есть) или картера коробки. Мойки, даже тщательной, иногда недостаточно – радиатор этот труднодоступный и часто его приходится чистить вручную.

Нарушения в топливной системе. Запах горючего вокруг горловины топливного бака – это еще не проблема. Проблема – это когда частично изношенный топливный насос при высокой температуре теряет производительность и не может подавать необходимый двигателю объем топлива. Насос надо ремонтировать, иначе машина будет ездить только ночью.

Когда воздух в салоне нагревается до 60 – 70оС, взорваться может не только аэрозольный баллончик или зажигалка, а даже упаковка с кефиром.

Пассажиры и жара

Жара в салоне – это не просто дискомфорт, это и снижение работоспособности водителя, то есть повышение риска ДТП. Поэтому не игнорируйте вопрос микроклимата в машине во время теплых летних дней.

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Смертельная опасность ждет того , кто останется в салоне машины, припаркованной на солнце, хотя бы на четверть часа. Парниковый эффект создает в салоне температуру до 70° С, а такое ни один организм не может переносить долго. Поэтому не оставляйте в машине животных, и, конечно, детей и других беспомощных людей, если покидаете машину на открытой парковке.

Отказ кондиционера бывает заметен только летом. Если система разгерметизировалась, то она не будет работать и при умеренных температурах, “пробоину” следует ликвидировать и заправить систему. Но в жару на старых машинах “кондишену” порой не хватает эффективности – он еле охлаждает воздух. Это бывает из-за засоренности теплообменника кондиционера, который расположен в салоне (под торпедо, иногда – под сиденьем). До него надо добраться и очистить, причем механическим путем, то есть щеткой и моющим средством.

Оставляя машину на солнце, закрывайте окна светоотражающими экранами: это защитит интерьер от выгорания и не даст ему нагреваться сверх меры

Сев в разогретую на солнце машину, не спешите трогаться с места. За несколько минут пребывания в сухой “парной” у водителя может закружится голова или просто замедлиться скорость реакции, а это очень опасно.

Некоторые предметы могут расплавиться, если их оставить в машине на солнце. Особенно опасны герметично закрытые емкости типа бутылок с газировкой, зажигалок, аэрозольных баллонов и тому подобное. Даже в закрытом багажнике седана может взорваться зажигалка или стеклянная бутылка с пивом. Чтобы не испортить интерьер и не получить травмы, не оставляйте такие вещи в машине на солнце, убирайте все с торпедо, а кроме того, желательно прикрывать самые большие окна экранами, отражающими солнце.

Рекомендация Авто24

К счастью, для современного авто, даже для давно уже не нового, наша украинская жара – всего лишь один из погодных эпизодов, отнюдь не экстремальных. Но так будет оставаться, пока машина будет в полностью исправном состоянии. Поэтому в начале лета посетите внимательного к мелочам автомеханика, чтобы он сделал вам ревизию вышеупомянутых систем.

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