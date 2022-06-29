Казалось бы, с каждым поколением автомобиль должен становиться все менее зависимым от погодных условий. В целом это так и есть, но можно заметить, что вместе с развитием технологий мы получили новые уязвимые места, которые угрожают автомобилю в летнюю жару.

Стандартный перечень проблем, которые могут ожидать среднестатистический автомобиль от перегрева на солнце, был хорошо известен еще нашим дедам. И “Авто 24” о типичных летних неурядицах тоже не раз рассказывал.

Но кроме того, наши журналисты стали замечать, что автомобилисты порой испытывают неприятности именно от оборудования нового, современного уровня. И сегодня мы поговорим о том, как уберечь себя и машину от ущерба, который, уж извините, несут нам достижения современных технологий. Хотя отметим, что человеку – то есть автовладельцу – по силам заблаговременно нейтрализовать потенциальную угрозу.

Смартфон, закрепленный на торпедо, летом испытывает немалые температурные нагрузки. Как минимум это сокращает жизнь его батареи.

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Смартфон (навигатор) на торпедо.

Гаджет, который мы часто закрепляем на лобовом стекле или держим на полке торпедо, подвергается нагреву от двух факторов. Прибор греется от работы своей батареи и от солнца, лучи которого поникают через лобовое стекло. Снизу прибавляет жару разогретое на солнце торпедо. К сожалению, холодный воздух от кондиционера обычно напрямую не попадает на горячий девайс – он оказывается в мертвой зоне вентиляторов. Чрезмерный нагрев сокращает жизнь батареи смартфона (навигатора) и может даже привести к деформации корпуса и его возгоранию.

Охранная система

В последнее время в Украине отмечались досадные случаи деформации корпусов охранных систем – от высокой температуры. Причем случается это с профессионально установленными "сигналками". Причина – использование конструкционных материалов с неподходящими характеристиками. Последствия здесь печальны: повреждается электронная схема, автомобиль не реагирует на брелок и манипуляции с замком зажигания. Самое страшное то, что может произойти короткое замыкание и пожар.

Установленный под торпедо главный модуль охранной системы не выдержал жары: корпус деформировался и сломал детали на плате. Пожара не произошло.

Кондиционер

Мощность современных кондиционеров такова, что из-за резкого перепада температур в сильную жару иногда трескается лобовое стекло. Поэтому после стоянки машины на солнце прежде всего салон нужно проветрить, а затем уже включать кондиционер (систему климат-контроля).

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ГБО (газобалонное оборудование)

Сжиженный нефтяной газ (он же LPG, он же пропан-бутан) при неисправной аппаратуре газового баллона на борту автомобиля может вызвать столь неприятное явление, как срабатывание аварийного клапана. Дело в том, что от перегрева на солнце в баллоне повышается давление. Для компенсации этого эффекта баллон ГБО следует заправлять газом только на 80% объема – и за этим следит так называемый мультиклапан.

Если мультиклапан исправен и установлен правильно, аварийный клапан сбросит лишний газ за борт – через гофрированные шланги.

Но если ГБО давно не обслуживали, этот так называемый отсекатель часто не срабатывает, и заправщик на радость водителю задувает баллон на все 100%. И когда давление в баллоне после нагревания растет, для расширения газообразной фракции пропан-бутана места в нем нет. Тогда специальный клапан сброса давления с шумом выпускает лишний газ в атмосферу. А если такой клапан отсутствует или тоже неисправен, то баллон деформируется или даже взрывается. Наш совет: не оставляйте машину с полным баллоном на открытой стоянке летом. И хоть раз в несколько лет проверяйте ваше ГБО.

Аэрозольный баллончик

Те или иные препараты в удобной аэрозольной упаковке начали постоянно возить в машине не так давно. Средство для очистки стекла, полироль торпедо, универсальное масло и другая автохимия теперь часто хранится не на полке, а в бардачке, кармане двери или в багажнике. Но на период жары такие предметы лучше оставлять дома.

Под задним стеклом седана в жару взорвался аэрозольный баллончик. Пострадали стекло и полка.

Рекомендация “Авто 24”

Имейте в виду одну важную вещь. Да, автомобиль, задуманный конструкторами и воплощенный в реальность технологами, не боится летней жары – по крайней мере той, которая бывает в Украине. Но почти на каждой машине сегодня есть дополнительное оборудование, установленное не на заводе, а в тех или иных мастерских. И очень часто оно не проходило разноплановых климатических испытаний и настоящей сертификации. И именно от этих устройств можно ожидать неприятностей – в том числе и во время летних температур.

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