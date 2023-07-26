В результаті пожежі одна людина загинула, інших вдалось врятувати.

На борту судна Fremantle Highway, який перевозив близько 3 000 автомобілів з Німеччини до Єгипту, загорівся електромобіль. на судні не вдалось його погасити, тому полум’я перекинулось на інші машини.

Корабель палав приблизно за 27 морських миль (50 кілометрів) на північ від голландського острова Амеланд.

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Операція з гасіння пожежі на судні триває, однак немає гарантій, що вона закінчиться успішно. Щобільше, можливе затоплення корабля разом з вантажем, повідомляє DW.

Пожежа на вантажному судні вже призвела до загибелі одного члена екіпажу, ще кілька отримали опіки. Щонайменше семеро членів екіпажу вистрибнули за борт та були врятовані з води, а решту евакуювали гелікоптером, повідомили офіційні особи.

На цей час відомо, що зареєстрована в Панамі компанія Fremantle Highway перевозила 2 857 автомобілів з німецького порту Бремерхафен до Порт-Саїда в Єгипті, коли спалахнула пожежа. Один з 25 електромобілів на борту загорівся, через що полум’я перекинулось на інший вантаж.

"Екіпаж намагався самостійно загасити пожежу, але не зміг. На жаль, одна людина загинула, ще кілька отримали поранення", - йдеться в заяві берегової охорони. На борту судна перебували 23 члени екіпажу. Всі вони були евакуйовані, але поки неясно, скільки з них отримали поранення.

На фотографіях судна, опублікованих береговою охороною, видно кілька обгорілих ділянок уздовж борту судна, з яких все ще видно полум'я і дим. Пожежа розвивалася настільки швидко, що було вже небезпечно підіймати на борт судна спеціалізованих пожежників, викликаних з Роттердама. Тому буксир закріпив кабель на аварійному судні, запобігши його дрейфуванню і перекриттю важливого судноплавного шляху до Німеччини.

Якщо палаючий вантажний корабель затоне, це може призвести до катастрофи для важливої екосистеми, попереджають екологічні групи.