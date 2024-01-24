Мережею шириться відео, як пожежники з Рівного хвацько гасять за допомогою спеціальної ковдри палаючу "Ниву" – приїхали, розгорнули, вкутали та локалізували вогонь. Але в реальній ситуації вони були б на крок від справжньої біди.

Такий метод гасіння автомобіля можливий лише у тому випадку, коли горить електричне авто. Однак в сюжеті палає все-таки бензиновий автомобіль – звичайна “Нива” ВАЗ 2121.

В реальній ситуації бойовий розрахунок пожежників на такі дії з бензиновою машиною у вогні ніколи не пішов би – адже в цьому випадку існує пряма загрозу вибуху паливного бака. Якби таке авто справді горіло б, гасили б вогонь традиційно та на безпечній відстані, не наражаючи себе на небезпеку.

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А на відео пожежники впритул наблизилися до ВАЗ-2121, вкутують, підгортають протипожежну ковдру. Працівники МНС навіть оперізують рядно на позашляховику, щоб припинити доступ повітря всередину.

Скриншот: Авто24

У свідомості відкладається фактор гасіння будь-якого автомобіля саме таким методом. Насправді цей атрибут гасіння розроблено для гасіння електромобілів: традиційні методи боротьби з вогнем на палаючих акумуляторах за допомогою води та піни малорезультативні.

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При класичному методі гасіння (водою чи піною) на приборкання вогню електромобіля йдуть години й результат практично нульовий – залишається хіба що обгорілий кістяк. Старання пожежників лише в тому, щоб не дати вогню перекинутися на інші об’єкти.

Фото: ДСНС Рівне

Отож науковці прийшли до висновку, що накинута на електромобіль ковдра зі спеціального матеріалу (Car Fire Blanket Bridgehill PRO X) обмежує доступ повітря всередину і вогонь без кисню згасає. Протипожежне рядно (6х8 м) краще за воду і піну впорається з проблемою.

Інструктор-волонтер з Великобританії Джейсон Халл, який привіз в подарунок пожежникам Рівного цю ряднину, каже, що завдяки такому методу вогонь на палаючому електрокарі можна приборкати за 20 хвилин і, найголовніше, запобігти викиду в повітря шкідливих речовин.

Скриншот: Авто24

Цей атрибут також незамінний при загорянні машин на стоянках. Навіть якщо буде палати бензиновий автомобіль, то накинуте на сусідню машину (але не ту, що горить!) стійке до високих температур протипожежне рядно певним чином вбереже його від значного пошкодження чи зменшить руйнівну агресію.

"Технології не стоять, розвиваються і протипожежне обладнання так само. Надалі будемо використовувати для гасіння пожеж електрокарів, в підземних паркінгах. Думаю, це дасть суттєвий ефект", – ділиться враженнями начальник оперативно-координаційного центру ДСНС Рівненщини Ігор Кухарчук.

Щодо медійного сюжету, то там просто варто зважити, що то все-таки імітація ситуації, яка буде притаманна саме електромобілям, а не машинам з класичним бензиновим двигуном.