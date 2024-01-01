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Електропікап Tesla Cybertruck згорів після того, як вилетів у кювет

Власників футуристичного пікапа з кожним днем стає все більше, що очікувано породжує кількість повідомлень про ДТП за їх участю. На жаль, нещодавно сталась перша смертельна аварія за участі Tesla Cybertruck.
Cталася перша сметрельна аварія за участі Tesla Cybertruck: електропікап згорів дотла - Auto24

Фото з місця ДТП

Данило Северенчук
logo10 серпня, 09:30
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Як повідомляє Autoevolution, інцидент стався у районі Бейтон, штат Техас. Ймовірно, водій не впорався з керуванням автомобіля й влетів у бетонну огорожу, після чого електромобіль одразу спалахнув і власник пікапа опинився у вогняній пастці.

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Дані з експертизи поки невідомі, але можна припустити, що водій заснув за кермом, адже аварія сталася о 1:45 ночі. Причиною пожежі стала батарея. Водій був оголошений мертвим на місці події, і солдати Департаменту громадської безпеки Техасу не змогли його ідентифікувати через серйозні опіки.

Номерний знак і VIN-код також були нечитабельними через пожежу. В офіційному звіті правоохоронців вказується, що слідство поки встановлює чи була активована функція автопілота, однак, цю теорію можна сміливо виключити, адже Cybertruck — єдина модель Tesla, яка досі не має FSD.

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Можна припустити, що наявність цієї функції навпаки б вберегла життя водія пікапа, адже система утримання у смузі руху може запобігти з’їзду автомобіля з дороги, а також попередити водія про це спеціальним сигналом.

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