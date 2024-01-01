Електропікап Tesla Cybertruck згорів після того, як вилетів у кювет

Як повідомляє Autoevolution, інцидент стався у районі Бейтон, штат Техас. Ймовірно, водій не впорався з керуванням автомобіля й влетів у бетонну огорожу, після чого електромобіль одразу спалахнув і власник пікапа опинився у вогняній пастці.

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Дані з експертизи поки невідомі, але можна припустити, що водій заснув за кермом, адже аварія сталася о 1:45 ночі. Причиною пожежі стала батарея. Водій був оголошений мертвим на місці події, і солдати Департаменту громадської безпеки Техасу не змогли його ідентифікувати через серйозні опіки.

Номерний знак і VIN-код також були нечитабельними через пожежу. В офіційному звіті правоохоронців вказується, що слідство поки встановлює чи була активована функція автопілота, однак, цю теорію можна сміливо виключити, адже Cybertruck — єдина модель Tesla, яка досі не має FSD.

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Можна припустити, що наявність цієї функції навпаки б вберегла життя водія пікапа, адже система утримання у смузі руху може запобігти з’їзду автомобіля з дороги, а також попередити водія про це спеціальним сигналом.