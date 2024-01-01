Половина власників Tesla не планують повертатись до автомобілів з ДВЗ

Як повідомляє Carscoops, за даними дослідження Edmunds, 51% власників Tesla перейшли б на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, тоді як 10% обрали гібриди, а ще 6% - гібриди, що підключаються до мережі (PHEV).

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Ці результати виявились майже ідентичними з висновками нещодавнього опитування McKinsey & Co., яке показало, що майже половина (46%) власників електромобілів у США, ймовірно, повернуться до транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння в якості майбутньої покупки.

Попри те, що ці показники все ще можуть здатись тривожними для виробників електромобілів, насправді це значне покращення, порівняно з попередніми роками.

Однак, поточні статистичні дані вказують на те, що значні вдосконалення все ще необхідні, щоб зробити володіння електромобілем більш привабливим для більшості водіїв.

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Окрім цього, статистика свідчить, що гібриди та PHEV не мають значної популярності серед більшості власників електромобілів. Попри те, що ці типи транспортних засобів стають все більш популярними серед покупців нових авто, вони здаються менш привабливими для тих, хто має попередній досвід використання електромобілів.