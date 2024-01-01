Половина владельцев Tesla не планируют возвращаться к автомобилям с ДВС

Как сообщает Carscoops, по данным исследования Edmunds, 51% владельцев Tesla перешли бы на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, тогда как 10% выбрали гибриды, а еще 6% - гибриды, подключаемые к сети (PHEV).

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Эти результаты оказались почти идентичными с выводами недавнего опроса McKinsey & Co., которое показало, что почти половина (46%) владельцев электромобилей в США, вероятно, вернутся к транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания в качестве будущей покупки.

Несмотря на то, что эти показатели все еще могут показаться тревожными для производителей электромобилей, на самом деле это значительное улучшение, по сравнению с предыдущими годами.

Однако, текущие статистические данные указывают на то, что значительные усовершенствования все еще необходимы, чтобы сделать владение электромобилем более привлекательным для большинства водителей.

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Кроме этого, статистика свидетельствует, что гибриды и PHEV не имеют значительной популярности среди большинства владельцев электромобилей. Несмотря на то, что эти типы транспортных средств становятся все более популярными среди покупателей новых авто, они кажутся менее привлекательными для тех, кто имеет предыдущий опыт использования электромобилей.