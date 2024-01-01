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Половина владельцев Tesla не планируют возвращаться к автомобилям с ДВС

Согласно опросам, в 2024 году 51% владельцев Tesla выбрали бы автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, как замену своему электромобилю. Несмотря на это, данный показатель можно считать положительным, ведь по результатам аналогичного опроса 2020 года 76% покупателей Tesla вернулись бы к ДВС.
49% водителей Tesla не планируют возвращаться к бензиновым авто - Auto24

ФОТО: Тесла|

Tesla Model 3

Даниил Северенчук
logo5 августа, 16:00
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Как сообщает Carscoops, по данным исследования Edmunds, 51% владельцев Tesla перешли бы на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, тогда как 10% выбрали гибриды, а еще 6% - гибриды, подключаемые к сети (PHEV).

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Эти результаты оказались почти идентичными с выводами недавнего опроса McKinsey & Co., которое показало, что почти половина (46%) владельцев электромобилей в США, вероятно, вернутся к транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания в качестве будущей покупки.

Несмотря на то, что эти показатели все еще могут показаться тревожными для производителей электромобилей, на самом деле это значительное улучшение, по сравнению с предыдущими годами.

Однако, текущие статистические данные указывают на то, что значительные усовершенствования все еще необходимы, чтобы сделать владение электромобилем более привлекательным для большинства водителей.

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Кроме этого, статистика свидетельствует, что гибриды и PHEV не имеют значительной популярности среди большинства владельцев электромобилей. Несмотря на то, что эти типы транспортных средств становятся все более популярными среди покупателей новых авто, они кажутся менее привлекательными для тех, кто имеет предыдущий опыт использования электромобилей.

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