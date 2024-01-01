Відомий ютубер протестував пікап Tesla Cybertruck на міцність

Коді Детвайлер, також відомий під псевдонімом WhistlinDiesel, вирішив перевірити футуристичний пікап від Tesla на міцність у своєму огляді. Більшість його тестів можуть здатись як мінімум безглуздими для більшості водіїв.

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Однак, під час спроби відбуксирувати Ford F-150 рама Cybertuck, яка б мала витримати таке навантаження, відірвалася. Зазвичай, під час буксирування за допомогою зчіпки не витримують трос або ланцюг.

Також поширені випадки, коли відбувається обрив точки зчіпки на кузові, проте вони відбуваються значно рідше. У випадку з цим Cybertruck з ладу вийшла силова частина кузова, яка в результаті навантаження відірвалася разом з бампером. Як правило, рами кузова досить міцні, однак, схоже не у випадку Cybertruck.

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Попри це, користувачі в мережі почали висувати власні теорії, що кузов пікапа зазнав ушкоджень під час попередніх тестів і тому рама зламалася. Ця версія має право на існування, адже інші блогери без усіляких проблем буксирували інші вантажі за допомогою Cybertruck.