Водій Tesla підключив авто на зарядку до лінії електропередач: що з цього вийшло

Інцидент стався у місті Тіхуана, де місцеві жителі часто крадуть електроенергію, використовуючи незаконне підключення до ліній електропередач. Ці з’єднання називають diablito («маленький диявол») й вони завдають національній енергетичній компанії Мексики збитків на понад 2,5 мільярди доларів щорічно.

Читайте також: Половина власників Tesla не планують повертатись до автомобілів з ДВЗ

Очевидно, що випадки ураження струмом та пожеж, спричинених незаконним підключення досить часті. Mexico News Daily повідомляє, що водій Model S прагнув заощадити гроші на зарядці свого автомобіля, але після підключення струму Tesla одразу загорілася.

Фото з місця події

Пожежники відреагували на виклик, проте до того моменту, коли вони прибули на місце події, вогонь поширився на сусідній будинок. На щастя, всередині будинку не було людей. Ступінь пошкоджень, завданих Tesla, невідома, однак, з високою ймовірністю її ремонт буде досить дороговартісним.

Також цікаво: В Україні з'явилась Tesla Cybertruck: відео

Цікаво, що подія відбулась лише за декілька тижнів після того, як Ілон Маск заявив, що компанія відкладе заплановані інвестиції в північну Мексику. Tesla планувала вкласти 10 мільярдів доларів у будівництво нового заводу з виробництва електромобілів у північному прикордонному штаті Нуево-Леон.