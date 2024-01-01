В Україні з’явилась Tesla Cybertruck: відео

Як повідомляє Autogeek, ймовірно, автомобіль нещодавно пройшов процес розмитнення й зараз його власник займається процесом першої реєстрації.

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В США вартість повнопривідної моделі починається з 79 990 доларів. Генеральний директор Tesla – Ілон Маск, пообіцяв, що з 2025 року з’явиться одномоторна версія, вартість якої починатиметься з 60 990 доларів.

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Пікап має потужність 600 кінських сил і вражаючі 10080 Нм максимального крутного моменту на колеса, що дозволяють йому розігнатись до першої сотні за 4,1 секунди. Заявлений запас ходу становить до 550 км, а максимальна швидкість обмежена на позначці в 180 км/год.

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Водночас флагманська версія Cyberbeast має три електромотори й розвиває 845 к.с. й 13960 Нм крутного. Від 0 до 100 км/год вона розганяється за 2,6 секунди й має максимальну швидкість у 210 км/год. Яка саме версія першою потрапила в Україну наразі невідомо.