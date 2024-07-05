Tesla модернізує електромотори Cybertruck

Повідомляється, що Tesla почала зв’язуватися з деякими першими власниками Cybertruck, щоб повідомити їм про можливість оновлення трансмісії.

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Як повідомляє Electrek, програма заміни електромоторів стосується лише ранніх електричних пікапів. Йдеться про один з наявних моторів в Cybertruck, проте, про який саме – наразі невідомо.

Tesla каже, що поточний мотор є абсолютно безпечним для керування, а оновлені елементи силової установки є просто більш досконалими. Зазвичай автовиробники проводять покращення своїх авто на початку нового модельного року, але Tesla вдосконалює Cybertruck набагато частіше.

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Точно невідомо, чому автовиробник вирішив оновити трансмісію Cybertruck. Можливо, Tesla намагається знайти можливі шляхи оптимізації через огляди ранніх Cybertrucks, або ж, компанія вже знайшла дефект в електромоторі, тому починає плавну кампанію з його заміни.