Zeekr готує конкурента Tesla Model Y

Як передає Carscoops, CX1E — це лише кодова назва. Проте, інсайдери також припускають, що справжня назва серійної моделі матиме букву X, подібно до одноіменного компактного кросовера та індекс 007.

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Відомо, що нова модель на платформі SEA, розробленій материнською компанією Zeekr Geely, яку також використовує Smart. Седан 007 використовує архітектуру PMA2+, а його 2920 мм колісна база трохи більша, ніж у Tesla Model Y (2891 мм).

Через це, новий позашляховик від Zeekr повинен бути ідентичним за габаритами моделі від Tesla. Тестовий прототип, який помітили шпигуни, мав суцільне товсте покриття-камуфляж, що приховує більшість деталей. Однак очікується, що готовий автомобіль матиме спільні дизайнерські риси з 007, який також має оптику у вигляді тонких світлових смуг.

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Варіанти силових агрегатів також, ймовірно, повторюватимуть ті, які є в седані. Zeekr 007 пропонується з одним двигуном на задній осі потужністю 422 к.с, або у версії з повним приводом, яка має 224 к.с. двигун до передньої осі.

На вибір також доступні дві батареї: блок CATL із запасом ходу 870 км чи акумулятор власної розробки компанії, що підтримує заряд потужністю до 500 кВт, але пропонує запас ходу всього в 688 км.