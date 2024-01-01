Zeekr готовит конкурента Tesla Model Y

Как передает Carscoops, CX1E - это лишь кодовое название. Однако, инсайдеры также предполагают, что настоящее название серийной модели будет иметь букву X, подобно одноименному компактному кроссоверу и индекс 007.

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Известно, что новая модель на платформе SEA, разработанной материнской компанией Zeekr Geely, которую также использует Smart. Седан 007 использует архитектуру PMA2+, а его 2920 мм колесная база немного больше, чем у Tesla Model Y (2891 мм).

Из-за этого, новый внедорожник от Zeekr должен быть идентичным по габаритам модели от Tesla. Тестовый прототип, который заметили шпионы, имел сплошное толстое покрытие-камуфляж скрывающее большинство деталей. Однако ожидается, что готовый автомобиль будет иметь общие дизайнерские черты с 007, который также имеет оптику в виде тонких световых полос.

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Варианты силовых агрегатов также, вероятно, будут повторять те, которые есть в седане. Zeekr 007 предлагается с одним двигателем на задней оси мощностью 422 л.с, или в версии с полным приводом, которая имеет 224 л.с. двигатель к передней оси.

На выбор также доступны две батареи: блок CATL с запасом хода 870 км или аккумулятор собственной разработки компании, поддерживающий заряд мощностью до 500 кВт, но предлагает запас хода всего в 688 км.