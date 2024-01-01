В Киеве заметили новый электромобиль от Volvo с запасом хода до 870 км

Изображения электромобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Как передает Фокус, Zeekr 007 презентовали в конце 2023 года, как конкурента Tesla Model 3. Седан имеет длину в 4,8 метра.

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Электромобиль можно узнать по тонким светодиодным фарам и фонарям. В салоне Zeekr 007 имеет 15,5-дюймовый дисплей, узкую цифровую панель приборов, проекцию на лобовое стекло.

Кроме этого, электрокар доступен в версиях с задним и полным приводом с мощностью от 415 до 636 лошадиных сил. Разгон до первой сотни в топовой версии составляет 2,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

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Емкость литий-железо-фосфатной батареи в базовой версии составляет 75 кВт-ч, а топовой – 100 кВт-ч, а запас хода 616 и 870 км соответственно. К тому же всего за 15 минут быстрой зарядки можно получить запас хода в 600 км.