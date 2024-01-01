В Києві помітили новий електромобіль від Volvo з запасом ходу до 870 км

Зображення електромобіля з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Як передає Фокус, Zeekr 007 презентували в кінці 2023 року, як конкурента Tesla Model 3. Седан має довжину в 4,8 метра.

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Електромобіль можна впізнати за тонкими світлодіодними фарами й ліхтарями. В салоні Zeekr 007 має 15,5-дюймовий дисплей, вузьку цифрову панель приладів, проєкцію на лобове скло.

Окрім цього, електрокар доступний у версіях з заднім та повним приводом з потужністю від 415 до 636 кінських сил. Розгін до першої сотні у топовій версії становить 2,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

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Ємність літій-залізо-фосфатної батареї у базовій версії становить 75 кВт-год, а топової – 100 кВт-год, а запас ходу 616 й 870 км відповідно. До того ж всього за 15 хвилин швидкої зарядки можна отримати запас ходу в 600 км.