Hyundai представив доступний електромобіль Inster

Як передає Carscoops, презентація моделі відбулась на автошоу у Пусані. На відміну від бензинового Casper, електричний Inster є глобальною моделлю, тому буде продаватись в Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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З погляду дизайну, новинка відрізняється від свого родича світлодіодними фарами та ліхтарями з піксельним стилем, інакшими бамперами й колісними дисками 15 та 17 розміру. Окрім цього, електромобіль довший за модель на 230мм, а колісна база була збільшена на 180 мм.

Однак, модель все одно залишилась досить компактною. Габаритні розміри Inster становлять 3825 мм у довжину, 1610 мм у ширину та всього лише 1575 мм у висоту. Це означає, що новинка менша за своїх родичів, таких як Hyundai, таких як Creta, Venue і Kona.

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В салоні електромобіль має два 10,25-дюймовими дисплея з контурною підсвіткою, яка здатна обирати колір з 64 варіантів. У вищих комплектаціях також доступні бездротова зарядна станція для телефону, підігрів передніх сидінь, люк у даху та ADAS. Задній ряд можна зсувати та скласти, збільшивши таким чином об’єм багажника з 280 до 351 літра.

Hyundai Inster буде доступний з двома варіантами силової установки. Базова версія матиме потужність в 97 к.с. й 147 Нм крутного моменту та батарею на 42 кВт-год, що забезпечить запас ходу до 300 км. Топова версія має більш потужний електромотор на 115 к.с., батарею на 49 кВт-год та запас ходу в 355 км.

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Автомобіль здатний прийняти заряд потужністю до 120 кВт, що дозволяє зарядити батарею з 10 до 80 відсотків всього за 30 хвилин. Крім того, опція V2L, яка дозволяє заряджати інші пристрої, також доступна. Новинка стане найдоступнішим електромобілем Hyundai у Європі. Очікується, що вартість моделі починатиметься з позначки в 22 000 євро за базову версію.