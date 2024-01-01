Hyundai випустить водневий суперкар на 765 кінських сил

Hyundai має намір запустити свою сучасну версію DeLorean у виробництво, і плітки продовжують накопичуватися. Південнокорейська ділова газета The Korea Economic Daily стверджує, що водневий суперкар таки буде. Передбачається, що він вийде в 2026 році, приблизно через чотири роки після концепт-кара.

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Флагманський спортивний автомобіль від Hyundai відомий як "N74" і розробляється із задньопривідною компоновкою. Вважається, що дозволена на вулицях модель — це дводверне купе з дверима типу «крило чайки» та елементами дизайну від Pony Coupe 1974 року.

У той час як концепт повинен був задовольнятися «всього» 671 кінською силою, наступна серійна модель нібито матиме принаймні 765 к.с. Korea Economic Daily – найбільша ділова газета країни – стверджує, що N74 розганяється до сотні за три секунди.

Вважається, що N74 досягне рекорду Нюрбургринга для серійних автомобілів, що буде нелегко, враховуючи, що Mercedes-AMG One проїхав коло Green Hell лише за 6 хвилин і 35,183 секунди. Далі у звіті згадується, що спеціальний суперкар Hyundai зробить два кола по Північній петлі на повній швидкості, перш ніж розрядиться.

Hyundai обмежить виробництво лише 200 одиницями та побудує ці автомобілі з 2026 по 2028 рік. Випробування прототипів, очевидно, планується розпочати вже в серпні цього року. Зазначається, що N74 коштує приблизно 500 мільйонів вон, що становить приблизно 366 000 доларів США за поточним обмінним курсом.

Ідея автомобіля не обов’язково полягає в тому, щоб отримати прибуток, але в тому, щоб довести, що водень може бути захоплюючою технологією. Залишається побачити, скільки людей будуть готові розщедритися на такі гроші за Hyundai.