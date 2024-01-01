Hyundai выпустит водородный суперкар на 765 лошадиных сил

Hyundai намерен запустить свою современную версию DeLorean в производство, и сплетни продолжают накапливаться. Южнокорейская деловая газета The Korea Economic Daily утверждает, что водородный суперкар таки будет. Предполагается, что он выйдет в 2026 году, примерно через четыре года после концепт-кара.

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Флагманский спортивный автомобиль от Hyundai известен как "N74" и разрабатывается с заднеприводной компоновкой. Считается, что разрешенная на улицах модель - это двухдверное купе с дверями типа "крыло чайки" и элементами дизайна от Pony Coupe 1974 года.

В то время как концепт должен был довольствоваться "всего" 671 лошадиной силой, следующая серийная модель якобы будет иметь по крайней мере 765 л.с. Korea Economic Daily – крупнейшая деловая газета страны – утверждает, что N74 разгоняется до сотни за три секунды.

Считается, что N74 достигнет рекорда Нюрбургринга для серийных автомобилей, что будет нелегко, учитывая, что Mercedes-AMG One проехал круг Green Hell всего за 6 минут и 35,183 секунды. Далее в отчете упоминается, что специальный суперкар Hyundai сделает два круга по Северной петле на полной скорости, прежде чем разрядится.

Hyundai ограничит производство только 200 единицами и построит эти автомобили с 2026 по 2028 год. Испытания прототипов, очевидно, планируется начать уже в августе этого года. Отмечается, что N74 стоит примерно 500 миллионов вон, что составляет примерно 366 000 долларов США по текущему обменному курсу.

Идея автомобиля не обязательно заключается в том, чтобы получить прибыль, но в том, чтобы доказать, что водород может быть увлекательной технологией. Остается увидеть, сколько людей будут готовы раскошелиться на такие деньги за Hyundai.