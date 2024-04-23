Корейский автопроизводитель снял с конвейера хэтчбек Veloster и его более мощную версию Veloster N несколько лет назад и, скорее всего, не намерен возрождать модель.

Хот-хэтч Veloster N был оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 литра, который развивал мощность в 275 л.с. и 353 Нм крутящего момента только при 1450 об/мин. Автомобиль поставлялся с шестиступенчатой механикой, однако покупатели могли заказать восьмиступенчатую АКПП.

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Veloster N имел 19 колесные диски, электронный дифференциал ограниченного трения, подвеску с электронным управлением, 8-дюймовую информационно-развлекательную систему, спутниковое радио, аудиосистему премиум-класса от Infinity, Bluetooth, кондиционер, камеру заднего вида, легкосплавные педали и кожаную обшивку рычага передач и руля.

Стоимость авто начиналась от 32 250 долларов США. За такие деньги можно было бы приобрести Kona Electric, Tucson Hybrid, Santa Fe, Elantra N или Sonata Hybrid в текущей линейке компании. Возможно, именно из-за этого, Hyundai снял с производства стильный хэтчбек.

Сейчас вполне очевидно, что Hyundai не планирует создавать еще одно поколение Veloster, но это не мешает создателям виртуальных рендеров делиться собственным видением будущих новинок бренда. Дизайнер, известный в сети под псевдонимом Theottle, поделился изображением нового Hyundai Veloster. Автор создал воображаемую модель с помощью Audi Sport Quattro Concept 2013 года.

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Он предоставил внешности модели от Audi характерных дизайнерских черт современной линейки Hyundai, чтобы получить новый Veloster. Конечно, настоящий Veloster имел бы две двери с правой стороны и одну с левой, но, возможно, дизайнер просто забыл об этой детали.