Hyundai Tucson L будет представлен на Пекинском автосалоне, который состоится в конце месяца.

Изображения и характеристики Hyundai Tucson L появились в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий КНР, которая подтверждает подготовку к выпуску бензиновой версии и бензино-электрической гибридной версии.

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Фотографии подтверждают некоторые изменения в дизайне, однако известные фары и задние фонари в виде икол остались на местах. Гибридная версия оснащена соответствующим логотипом, что отличает ее от топливной версии. Что касается габаритов кузова, то длина, ширина и высота новинки составляют 4670, 1865 и 1690 мм соответственно, а колесная база – 2755 мм.

Топливная версия оснащена двигателем 1,5 л максимальной мощностью 147 кВт, бензиново-электрическая гибридная версия оборудована бензиновым мотором объемом 2,0 л с максимальной мощностью двигателя 110,5 кВт (мощность электромотора не сообщается) и тройной литиевой батареей.