Hyundai Tucson L буде представлено на Пекінському автосалоні, який відбудеться наприкінці місяця.

Зображення та характеристики Hyundai Tucson L з'явилися у базі даних Міністерства промисловості та інформаційних технологій КНР, яка підтверджує підготовку до випуску бензинової версії та бензино-електричної гібридної версії.

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Фотографії підтверджують деякі зміни в дизайні, однак відомі фари і задні ліхтарі у вигляді ікол залишилися на місцях. Гібридна версія оснащена відповідним логотипом, що відрізняє її від паливної версії. Що стосується габаритів кузова, то довжина, ширина та висота новинки становлять 4670, 1865 та 1690 мм відповідно, а колісна база – 2755 мм.

Паливна версія оснащена двигуном 1,5 л максимальною потужністю 147 кВт, бензиново-електрична гібридна версія обладнана бензиновим мотором об'ємом 2,0 л з максимальною потужністю двигуна 110,5 кВт (потужність електромотора не повідомляється) та потрійною літієвою батареєю.