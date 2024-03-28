Hyundai оголосив деталі нового Tucson, доступного в Північній Америці. Зовнішній та внутрішній дизайн і характеристики відповідають світовій моделі. Під капотом є трохи більше потужності для гібридних комплектацій.

Новинка зберігає той самий 1,6-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, але стандартний гібрид тепер генерує сукупну 231 кінську силу завдяки трохи більшій потужності від електромотора. Це збільшення на 6 к.с. порівняно з попереднім роком, а Tucson Plug-In Hybrid додає 7 сил для загальної сумарної потужності 268 к.с. Рівні рекуперативного гальмування, які регулюються водієм, є частиною пакету на 2025 рік.

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Стандартні моделі двигуна оснащені атмосферним 2,5-літровим двигуном Hyundai потужністю 187 к.с., з’єднаним із восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, що приводить у рух передні або всі чотири колеса. У гібридних моделях використовується шестиступінчастий автомат і стандартний повний привід. А для пасажирів, чутливих до руху, Hyundai додає Baby Mode до режимів водіння на гібридах. Це згладжує початкове прискорення та дії водія, щоб поїздка була більш комфортною.

Ціни на всі комплектації Tucson 2025 року будуть оголошені ближче до дати початку продажу цього року.

Поточне четверте покоління Hyundai Tucson існує в США з 2020 року. Тепер, схоже, компактний позашляховик нарешті отримає фейсліфтинг для 2025 модельного року. Хоча зовні він може виглядати схожим, є кілька змін у передній решітці радіатора та захисних пластинах, які роблять Tucson ширшим.

Інтер’єр виглядає так, ніби він належить до моделі наступного покоління, оскільки панель приладів була повністю змінена. Як і Ioniq 5, Tucson об’єднує два 12,3-дюймові екрани в одному корпусі, а логотип Hyundai на кермі замінено чотирма крапками, що є азбукою Морзе для літери «H».

Комутаційний пристрій, який використовується для налаштування клімату, також було оновлено, і, на щастя, з’явилося більше звичайних елементів керування, ніж раніше. Окрім старих кнопок, ми помічаємо пару поворотних ручок із вбудованими екранами для кондиціонера, а також ще дві срібні ручки для регулювання гучності та інших налаштувань. Центральні вентиляційні отвори також тонші, ніж раніше, і створюють ілюзію суцільної вентиляційної панелі.

Чим більше ми дивимося на інформаційну панель, тим більше змін бачимо. Наприклад, здається, селектор передач перенесено на колонку керма. Це дозволило Hyundai переосмислити центральну консоль, інтегрувавши велику бездротову зарядну панель, два великих підстаканника та ряд кнопок перед ними. Мабуть, ми дивимося на топову версію, враховуючи преміальні шви на дверних картах і панелі приладів, а також перфоровану шкіру на сидіннях.