Hyundai розкрила дату прем'єри оновленого пікапа Santa Cruz. Разом з ним покажуть наживо Tucson 2025 модельного року.

Рестайлінговий Hyundai Santa Cruz дебютує наприкінці березня. Південнокорейський виробник приготував планове оновлення для пікапа, що продається з 2021 року.

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Подробиць поки що мало: Santa Cruz обіцяний «суворіший» зовнішній вигляд, а також оновлений інтер'єр з новою інформаційно-розважальною системою та покращеною ергономікою. Крім цього, пікап матиме додаткові вдосконалені системи допомоги водієві.

На першому тизері-ескізі Hyundai показав оновлений Santa Cruz позаду. У нього дуже широкі колісні арки (ймовірно, це данина жанру дизайнерської замальовки) та переглянутий дизайн бампера. На другому малюнку видно частину решітки радіатора пікапа з прямокутними вирізами. Вони нагадують оформлення ґрат у оновленого Tucson, який показаний на третьому тизері.

Зазначається, що Santa Cruz на обох зображеннях представлений у позашляховій версії XRT. Актуальний пікап отримав такий варіант влітку минулого року: у нього збільшені розширювачі колісних арок, пластикові накладки на дверях та темне заводське оздоблення. У рух вантажівка наводиться «топовим» 2,5-літровим турбомотором на 281 кінську силу і 422 Нм, повний привід з муфтою підключення задньої осі.

Інсайдери пророкують оновленому Santa Cruz салон у стилі Tucson, адаптивний круїз-контроль, функцію Start-Stop, проекційний дисплей, підтримку Apple CarPlay та Android Auto, цифровий ключ та систему аутентифікації по відбитку пальця. Також очікується ширший список систем безпеки.

Santa Cruz 2025 модельного року покажуть на Міжнародному автосалоні у Нью-Йорку 27 березня. Компанію на стенді Hyundai йому становитиме оновлений Tucson. Кросовер відзначився новою світлотехнікою та легкосплавними дисками, а також переробленим інтер'єром та вдосконаленими системами допомоги водію.

Дизайн Tucson 2025 модельного року Hyundai розсекретив ще в грудні. Основні зміни - інший малюнок решітки радіатора, трохи інші бампери і нові накладки.