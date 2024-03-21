Hyundai раскрыла дату премьеры обновленного пикапа Santa Cruz. Вместе с ним покажут вживую Tucson 2025 модельного года.

Рестайлинговый Hyundai Santa Cruz дебютирует в конце марта. Южнокорейский производитель приготовил плановое обновление для пикапа, продающегося с 2021 года.

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Подробностей пока что мало: Santa Cruz обещан более "суровый" внешний вид, а также обновленный интерьер с новой информационно-развлекательной системой и улучшенной эргономикой. Кроме этого, пикап будет иметь дополнительные усовершенствованные системы помощи водителю.

На первом тизере-эскизе Hyundai показал обновленный Santa Cruz сзади. У него очень широкие колесные арки (вероятно, это дань жанру дизайнерской зарисовки) и пересмотренный дизайн бампера. На втором рисунке видна часть решетки радиатора пикапа с прямоугольными вырезами. Они напоминают оформление решетки у обновленного Tucson, который показан на третьем тизере.

Отмечается, что Santa Cruz на обоих изображениях представлен во внедорожной версии XRT. Актуальный пикап получил такой вариант летом прошлого года: у него увеличенные расширители колесных арок, пластиковые накладки на дверях и темная заводская отделка. В движение грузовик приводится "топовым" 2,5-литровым турбомотором на 281 лошадиную силу и 422 Нм, полный привод с муфтой подключения задней оси.

Инсайдеры пророчат обновленному Santa Cruz салон в стиле Tucson, адаптивный круиз-контроль, функцию Start-Stop, проекционный дисплей, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, цифровой ключ и систему аутентификации по отпечатку пальца. Также ожидается более широкий список систем безопасности.

Santa Cruz 2025 модельного года покажут на Международном автосалоне в Нью-Йорке 27 марта. Компанию на стенде Hyundai ему составит обновленный Tucson. Кроссовер отличился новой светотехникой и легкосплавными дисками, а также переработанным интерьером и усовершенствованными системами помощи водителю.

Дизайн Tucson 2025 модельного года Hyundai рассекретил еще в декабре. Основные изменения - другой рисунок решетки радиатора, немного другие бамперы и новые накладки.