Пикап Hyundai Santa Cruz обновится. Корейская марка уже приступила к дорожным испытаниям рестайлингового грузовика.

Модель, которая есть на рынке с весны 2021 года и конкурирует в США с Ford Maverick и Honda Ridgeline, преобразится в ходе планового рестайлинга. Корейская марка уже тестирует пикап на дорогах общего пользования, а СМИ гадают, что именно изменится во внешности Santa Cruz.

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Carscoops выяснил подробности о предстоящем рестайлинге пикапа и опубликовал неофициальные рендеры от независимого художника, составленные на основе шпионских фотографий.

Обновленный Hyundai Santa Cruz изображен на неофициальных рендерах с более квадратной радиаторной решеткой с новым рисунком, состоящим из прямоугольных блоков. Кроме того, у него новые бамперы и другая конфигурация передней оптики: блоки основных фар расположены низко, а ходовые огни интегрированы в решетку. Ожидается, что изменения коснутся также фонарей и дизайна колесных дисков. Ходят слухи и о новых цветах на палитре - матовом зеленом Fine Green Matte и красном металлике Ultimate Red Metallic.

По неофициальным данным, салон преобразится в стиле Tucson: на передней панели установят изогнутую панель, объединяющую два 12,3-дюймовых экрана - цифровую приборку и тачскрин мультимедийной системы. Рычаг коробки может "переехать" на рулевую колонку. Появится поддержка обновления ПО "по воздуху", телематические сервисы Hyundai BlueLink и новый трехцветный вариант отделки, сочетающий оттенки зеленого, черного и серого.

Актуальный Hyundai Santa Cruz комплектуется 1,5-литровой "четверкой" мощностью 191 лошадиная сила, работающей в связке с восьмидиапазонным автоматом. Альтернативой выступает 2,5-литровый турбодвигатель мощностью 281 сила в паре с восьмиступенчатым "роботом". Модель доступна как с передним, так и полным приводом. Не исключено, что с рестайлингом пикап может иметь гибридную версию.

Carscoops предсказывает рестайлинговому пикапу адаптивный круиз-контроль, функцию Start-Stop, проекционный дисплей, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, цифровой ключ и систему аутентификации по отпечатку пальца. Скорее всего, расширится и комплекс систем безопасности.