Hyundai Ioniq 5 наконец-то получил важные функции, которых ему не хватало. В рамках перехода в новый модельный год Hyundai улучшила Ioniq 5 сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, электрокар только сейчас обзавелся задним стеклоочистителем. Во-вторых, у него появилась версия N Line, а в-третьих, базовом Ioniq 5 увеличили емкость батареи с прежних 77,4 до 84 киловатт-часов.

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Произошли и другие менее значительные изменения. Так, например, Hyundai снизила вибрации на руле, обновила информационно-развлекательную систему, добавила новые кнопки и пересмотрела расположение подстаканников и беспроводной зарядки между водительским и пассажирским креслами. Были усилены двери и задние стойки, что сделало кузов электрокара жестче.

Среди внешних изменений стоит отметить новые бамперы, через которые электрокар добавил в длину незаметные 20 миллиметров. Увеличился в размерах и задний спойлер.

С 2024 модельного года линейку Ioniq 5 пополнила версия N Line, которая расположилась между базовой моделью и "заряженным" Ioniq 5 N. У такого электрокара есть спортивные сиденья, двухцветная обивка салона и черный потолок. Кроме того, Ioniq 5 N Line можно узнать немного другим бамперам и боковым юбкам, а также 20-дюймовым дискам оригинального дизайна.

Обновленный Ioniq 5 и новый Ioniq 5 N Line поступят в продажу в Южной Корее до конца марта. А на глобальный рынок Hyundai Ioniq 5 2024 года и его производные выйдут позже в этом году.