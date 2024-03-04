Hyundai Ioniq 5 нарешті отримав важливі функції, яких йому не вистачало. У рамках переходу в новий модельний рік Hyundai покращила Ioniq 5 одразу за кількома пунктами.

По-перше, електрокар тільки зараз обзавівся заднім склоочисником. По-друге, у нього з'явилася версія N Line, а по-третє, базовому Ioniq 5 збільшили ємність батареї з колишніх 77,4 до 84 кіловат-годин.

Читайте також: Hyundai презентує Ioniq 7 вже цього літа

Відбулися й інші, менш значні зміни. Так, наприклад, Hyundai знизила вібрації на кермі, оновила інформаційно-розважальну систему, додала нові кнопки та переглянула розташування підсклянників та бездротової зарядки між водійським та пасажирським кріслами. Були посилені двері та задні стійки, що зробило кузов електрокара жорсткішим.

Серед зовнішніх змін варто відзначити нові бампери, через які електрокар додав у довжину непомітні 20 міліметрів. Збільшився у розмірах і задній спойлер.

З 2024 модельного року лінійку Ioniq 5 поповнила версія N Line, яка розташувалася між базовою моделлю та «зарядженим» Ioniq 5 N. У такого електрокара є спортивні сидіння, двокольорова оббивка салону та чорна стеля. Крім того, Ioniq 5 N Line можна дізнатися трохи іншим бамперам і бічним спідницям, а також 20-дюймовим дискам оригінального дизайну.

Оновлений Ioniq 5 та новий Ioniq 5 N Line надійдуть у продаж у Південній Кореї до кінця березня. А на глобальний ринок Hyundai Ioniq 5 2024 року та його похідні вийдуть пізніше цього року.